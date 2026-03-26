WWE | IShowSpeed potrebbe essere coinvolto a WrestleMania 42

Un nuovo rapporto indica che l’youtuber IShowSpeed potrebbe partecipare a WrestleMania 42, evento programmato per il prossimo mese a Las Vegas. La sua presenza si inserisce nel suo avvicinamento al mondo della WWE, con dettagli ancora non confermati ufficialmente. La manifestazione si terrà tra circa un mese e si prevede che l’influencer sia coinvolto nell’evento.

IShowSpeed continua ad avvicinarsi al mondo della WWE e, secondo un nuovo report, lo youtuber potrebbe essere coinvolto a WrestleMania 42 a Las Vegas il mese prossimo. La WWE starebbe discutendo del coinvolgimento di IShowSpeed a WrestleMania 42. Dopo la sua apparizione lunedì scorso a Raw, dove è stato protagonista di un segmento backstage in cui Danhausen gli ha lanciato una maledizione, il futuro di IShowSpeed in WWE potrebbe riservare altre sorprese. Secondo quanto riportato mercoledì da Bodyslam+, nel backstage della WWE sarebbero in corso discussioni su un possibile coinvolgimento del ventunenne a WrestleMania 42. Al momento non sarebbe ancora stato definito se si tratti di un match vero e proprio o di una semplice apparizione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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