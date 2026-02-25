WWE | Prime voci su chi potrebbe essere l’avversario di Lesnar a Wrestlemania 42

Nell’ultima puntata di Raw Brock Lesnar è tornato a farsi vedere, come sempre accompagnato dal suo fedele avvocato Paul Heyman. I due hanno lanciato una sfida aperta per Wrestlemania 42. Chiunque voglia affrontare Brock allo Showcase of the Immortals può farsi avanti. Sono quindi iniziate le speculazioni su chi potrebbe essere l’avversario misterioso e se si scoprirà prima dell’evento o direttamente sul ring di Las Vegas. Si stanno diffondendo rumors che portano ad un possibile rientro a sorpresa di Seth Rollins per Wrestlemania. Potrebbe essere proprio lui l’avversario di Lesnar? Si vocifera che fosse stato programmato il suo rientro in tempo per l’evento più importante dell’anno, dove avrebbe affrontato il nuovo leader della Vision, ovvero Bron Breakker, per vendicarsi del tradimento subito. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Leggi anche:

Brock Lesnar a WrestleMania 42: chi sarà il suo avversario?

Piani WWE per Brock Lesnar a WrestleMania 42 rivelati

Argomenti discussi: AEW risponde alle voci di un possibile addio di Chris Jericho in mezzo alle speculazioni su WWE; WWE: Oba Femi ha un solo obiettivo, lottare contro Brock Lesnar; Ultimissimi aggiornamenti sul ritorno di Chris Jericho in WWE.

Mentre si rincorrono le prime voci di mercato (fra il sogno #Adigwe e l'ipotesi #LeanaGrozer, figlia dell'ex farfalla #HelenaHavelkova) la UYBA Volley Busto Arsizio si prepara a gara 1 dei playoff scudetto contro l'Imoco Volley Conegliano. Una serie (gara 2 si s - facebook.com facebook