WWE | Ecco chi potrebbe essere l’avversario di Gunther a Wrestlemania

Da zonawrestling.net 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A sei settimane da WrestleMania 42, la WWE sta ancora valutando chi affronterà Gunther nel grande evento. La decisione sull’avversario del wrestler non è stata ancora ufficializzata, e i fan attendono notizie ufficiali. La compagnia sta valutando diverse opzioni, ma al momento non ci sono conferme su chi salirà sul ring contro Gunther a WrestleMania.

Mancano solo sei settimane a WrestleMania 42 e la WWE deve ancora decidere chi sarà l’avversario di Gunther quest’anno. Il Ring General ha recentemente posto fine a una faida di alto profilo con AJ Styles ritirando The Phenomenal One alla Royal Rumble. I piani per Gunther a WrestleMania sono indefiniti, ma secondo WrestleVotes, la WWE sta attualmente pianificando che l’ex campione del mondo dei pesi massimi affronti uno di tre potenziali avversari a WrestleMania 42. Potrebbe essere uno tra Brock Lesnar, Oba Femi o Rey Mysterio. La star 38enne è stata coinvolta in una faida con Dragon Lee dopo il ritiro di AJ Styles. I due si sono persino affrontati a Raw questa settimana. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

wwe ecco chi potrebbe essere l8217avversario di gunther a wrestlemania
© Zonawrestling.net - WWE: Ecco chi potrebbe essere l’avversario di Gunther a Wrestlemania

WWE: Prime voci su chi potrebbe essere l’avversario di Lesnar a Wrestlemania 42Nell’ultima puntata di Raw Brock Lesnar è tornato a farsi vedere, come sempre accompagnato dal suo fedele avvocato Paul Heyman.

WWE: Instagram “tradisce” AJ Styles, il match con GUNTHER potrebbe essere l’ultimoAJ Styles aveva già fatto pace con l’idea del ritiro mesi fa, almeno stando a quanto rivelato da Shinsuke Nakamura in una Instagram Story poi...

Una raccolta di contenuti su WWE Ecco chi potrebbe essere...

gunther wwe ecco chi potrebbeGunther infuriato per la decisione di WWE RAW, dichiara: Me ne vadoL'improvvisa uscita di Gunther durante RAW mescola realtà e trama, lasciando i fan della WWE in attesa di risposte. worldwrestling.it

Gunther raggiunge un traguardo importante mentre continua la sua dominanza in WWE RAWLa crescita di Gunther, la sua straordinaria serie di successi e il suo crescente lascito stanno cambiando il panorama di WWE Raw. worldwrestling.it

Digita per trovare news e video correlati.