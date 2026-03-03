WWE | Ecco chi potrebbe essere l’avversario di Gunther a Wrestlemania

A sei settimane da WrestleMania 42, la WWE sta ancora valutando chi affronterà Gunther nel grande evento. La decisione sull’avversario del wrestler non è stata ancora ufficializzata, e i fan attendono notizie ufficiali. La compagnia sta valutando diverse opzioni, ma al momento non ci sono conferme su chi salirà sul ring contro Gunther a WrestleMania.

Mancano solo sei settimane a WrestleMania 42 e la WWE deve ancora decidere chi sarà l'avversario di Gunther quest'anno. Il Ring General ha recentemente posto fine a una faida di alto profilo con AJ Styles ritirando The Phenomenal One alla Royal Rumble. I piani per Gunther a WrestleMania sono indefiniti, ma secondo WrestleVotes, la WWE sta attualmente pianificando che l'ex campione del mondo dei pesi massimi affronti uno di tre potenziali avversari a WrestleMania 42. Potrebbe essere uno tra Brock Lesnar, Oba Femi o Rey Mysterio. La star 38enne è stata coinvolta in una faida con Dragon Lee dopo il ritiro di AJ Styles. I due si sono persino affrontati a Raw questa settimana.