Una famiglia si trova a dover affrontare una minaccia imprevista quando creature aracnomorfe emergono da una frattura nel terreno. La narrazione si svolge in un contesto post-apocalittico, in cui la lotta per la sopravvivenza si intreccia con un percorso di crescita personale. La storia si concentra sulla reazione dei personaggi di fronte alla crisi e alle difficoltà ambientali.

Dopo che creature aracnomorfe sono uscite da una spaccatura sulla terra, una famiglia lotta per la sopravvivenza. Poca azione e script scarno nel film di Brad Anderson, ma anche una buona regia e un intenso rapporto padre-figlia. Su Prime Video. Nell'ormai inflazionatissimo mondo dei survival a sfondo post-apocalittico, su Amazon Prime Video è uscito un nuovo film, World Breaker, che porta la firma di quel Brad Anderson che nella sua filmografia vanta anche opere come Session 9 e L'uomo senza sonno. Insomma uno che ha dimostrato di saperci fare dietro la macchina da presa. Cosa che in realtà conferma anche in questo suo ultimo film, penalizzato però da una sceneggiatura che non lo supporta adeguatamente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - World Breaker, recensione: se il survival post-apocalittico diventa una storia di formazione

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