Greenland 2 – Migration | il ritorno sul grande schermo del survival post-apocalittico

Greenland 2 – Migration è il sequel del film survival post-apocalittico che riprende la storia della famiglia Garrity. Dopo cinque anni dalla catastrofe, sono costretti a lasciare il rifugio sotterraneo in Groenlandia e affrontare nuovamente le sfide del mondo esterno. La pellicola ripropone un contesto di sopravvivenza e rinascita, mantenendo uno stile sobrio e realistico, adatto a un pubblico attento alle tematiche ambientali e umane.

Cinque anni dopo la catastrofe che ha colpito la Terra, la famiglia Garrity è costretta a lasciare il bunker in Groenlandia e tornare in superficie. In un mondo devastato e ostile, intraprendono un viaggio attraverso un'Europa congelata alla ricerca di un luogo dove poter ricominciare. Greenland 2 – Migration racconta non la fine del mondo, ma la difficile sfida di tornare a vivere, tra speranza, famiglia e sopravvivenza. Il film arriva nelle sale italiane dal 29 gennaio.

