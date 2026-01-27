Greenland 2 | Migration Today svela la clip in esclusiva del survival movie apocalittico con Gerard Butler

Greenland 2: Migration è il sequel del survival movie con Gerard Butler, diretto da Ric Roman Waugh. Il film propone un racconto di sopravvivenza in un contesto apocalittico, in sala dal prossimo periodo. La pellicola approfondisce le sfide di un mondo in crisi e le scelte di chi cerca di salvarsi.

L'apocalisse non è che l'inizio. Greenland 2: Migration, il secondo capitolo del survival movie apocalittico diretto da Ric Roman Waugh, con Gerard Butler protagonista, arriva in sala. Ecco tutto quello che c'è da sapere. Accanto a Gerard Butler e Morena Baccarin, il film vede Roman Griffin Davis nel ruolo del figlio Nathan, adolescente cresciuto sottoterra, simbolo di una generazione che non ha mai conosciuto il mondo di prima. Completano il cast Amber Rose Revah, Sophie Thompson, William Abadie e Trond Fausa Aurvåg. Cinque anni dopo l’impatto della cometa Clarke che ha devastato la Terra, la famiglia Garrity è sopravvissuta rifugiandosi in un bunker in Groenlandia.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Greenland Migration

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Greenland Migration

Argomenti discussi: ‘Greenland 2 – Migration’: dopo la fine del mondo, il viaggio per tornare a vivere; Greenland 2 – Migration: il ritorno sul grande schermo del survival post-apocalittico; Greenland 2 - Migration, guarda la clip esclusiva; Greenland 2: Migration – Recensione in Anteprima. Al cinema dal 29 Gennaio 2026.

Greenland 2 - Migration, guarda la clip esclusivaDopo il successo internazionale di Greenland, arriva in sala il 29 gennaio distribuito da Lucky Red e Universal Pictures International Italy Greenland 2 – Migration, l’attesissimo secondo capitolo del ... corrieredellosport.it

Greenland 2 – Migration: trailer italiano per il ritorno apocalittico con Gerard ButlerGreenland 2 – Migration arriva al cinema dal 29 gennaio: trailer e poster italiani per il sequel apocalittico con Gerard Butler. cinefilos.it

Nel gennaio del 1988 il musical “Il fantasma dell’opera” debutta a Broadway dove resta fino al 2023. Nel 2004 arriva al cinema con Gerard Butler e ottiene tre candidature agli Oscar. A Londra è tuttora in scena #thephantomoftheopera #gerardbutler #s - facebook.com facebook