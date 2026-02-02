World Athletics Indoor Tour 2026 | tre meeting in diretta su Sky e NOW

La stagione dell’atletica indoor entra nel vivo con tre meeting che si svolgono in una settimana tra Ostrava, Madrid e Karlsruhe. La diretta su Sky e lo streaming su NOW permettono agli appassionati di seguire da vicino le gare di alcuni degli azzurri più in forma. La competizione si fa sempre più intensa, con tanti protagonisti pronti a dare il massimo.

Ostrava apre la settimana d’oro dell’atletica indoor, poi Madrid e Karlsruhe: grande spettacolo e tanti azzurri protagonisti Prosegue la stagione dell’atletica indoor su Sky e in streaming su NOW con una settimana intensa dedicata al World Athletics Indoor Tour Gold 2026, che propone tre appuntamenti consecutivi tra Repubblica Ceca, Spagna e Germania. Si parte martedì 3 febbraio da Ostrava, per poi spostarsi venerdì 6 febbraio a Madrid e chiudere sabato 8 febbraio a Karlsruhe, tutti eventi trasmessi in diretta nella Casa dello Sport. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondimenti su World Athletics Indoor Tour

Dal 15 al 18 gennaio gli appassionati di golf potranno seguire il Dubai Invitational, primo evento dell’International Swing del DP World Tour 2026.

Segui in tempo reale la tappa di Boston del World Indoor Tour 2026, con aggiornamenti sulle gare di atletica indoor.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

World Athletics Indoor Tour - Boston 2026 - EN VIVO por Panam Sports Channel

Ultime notizie su World Athletics Indoor Tour

Argomenti discussi: World Athletics Indoor Tour, a Boston 1^ meeting; LIVE Atletica, World Indoor Tour New York 2026 in DIRETTA: Blake e Asher Smith fulmini nei 60! Zampata di Hocker nel doppio miglio; World Indoor Tour: salto in alto a Lucca; Millrose Games a New York, stasera LIVE su Sky.

World Athletics Indoor Tour 2026: tre meeting in diretta su Sky e NOWOstrava apre la settimana d’oro dell’atletica indoor, poi Madrid e Karlsruhe: grande spettacolo e tanti azzurri protagonisti Prosegue la stagione dell’atletica ... sportface.it

World Athletics Indoor Tour Gold: i Millrose Games di New York in diretta su Sky con il tentativo di record mondialeLa grande atletica leggera è ancora una volta protagonista nella Casa dello Sport di Sky, che trasmette in diretta il ... dtti.it

READY TO FLY In pedana: TIHOMIR IVANOV PB: 2.31 m Il 31 gennaio 2026 vola al 1ª Banca Reale Indoor High Jump – Lucca Tecnica. Potenza. Emozione. Banca Reale World Athletics Federazione Italiana di Atletica Leggera #highjump #sa - facebook.com facebook