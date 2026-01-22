Wizz Air annuncia la nuova rotta tra Venezia e Craiova

Wizz Air ha annunciato l’attivazione di una nuova rotta tra Venezia e Craiova, operativa dal 23 maggio. La compagnia rafforza così la propria presenza a Venezia, consolidando il collegamento con la Romania. Questa nuova tratta rappresenta un’opportunità di collegamento più diretto tra le due città, contribuendo a facilitare i viaggi tra Italia e Romania. La notizia arriva in un momento di crescita strategica per Wizz Air nel mercato europeo.

Una nuova rotta, a partire dal 23 maggio, collegherà Venezia a Craiova (Romania). Ad annunciarlo il gruppo Save e Wizz Air, compagnia aerea che consolida così ulteriormente la propria presenza nella città lagunare, dopo l'arrivo, lo scorso mese di dicembre, del terzo aeromobile basato.

