Il Treno del Ricordo fa tappa a Reggio Calabria | la memoria delle Foibe viaggia sui binari della coscienza nazionale

Alla stazione Centrale la nona fermata del convoglio, istituzioni e studenti uniti per rinnovare l’impegno verso verità storica, accoglienza e trasmissione della memoria alle giovani generazioni Il binario 1 della stazione Centrale ha accolto l’arrivo del “Treno del Ricordo” 2026, il convoglio storico che attraversa l’Italia per rinnovare la memoria della tragedia delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. La tappa reggina, la nona di un itinerario che condurrà il treno fino a Siracusa, si inserisce nel calendario delle iniziative legate al Giorno del Ricordo, celebrato ogni anno il 10 febbraio, e ha visto una partecipazione sentita di istituzioni, studenti e cittadini. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Il Treno del ricordo fa tappa a Reggio Calabria: un viaggio nella storia per le nuove generazioniIl Treno del Ricordo arriva a Reggio Calabria, portando un viaggio nel passato per le scuole della zona.

Da Trieste alla Sicilia passando per Pescara: il Treno del Ricordo delle foibe per due giorni fa tappa in cittàDa Trieste a Pescara, il Treno del Ricordo fa tappa nella città.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Torna il Treno del Ricordo per non dimenticare le vittime delle foibe; Il 'Treno del ricordo' arriva a Bologna: I giovani devono conoscere la storia per non ripeterla | VIDEO; A Latina arriva il Treno del Ricordo: mostra itinerante in memoria delle vittime delle foibe; Giorno del Ricordo, dal 10 febbraio al 1° marzo 2026 la 3a edizione del Treno del Ricordo.

A Reggio Calabria il 'Treno del Ricordo', mostra itinerante sul dramma degli esuli(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 24 FEB - È arrivato anche a Reggio Calabria, al binario 1 della stazione centrale, il Treno del Ricordo. È la nona tappa del treno storico messo a disposizione da Fondazion ... msn.com

A Reggio Calabria il Treno del ricordo per non dimenticare le vittime delle foibe e dell’esodo Giuliano-dalmataProgetto promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani. Un viaggio in 11 tappe attraverso l’Italia con un treno storico messo a disposizione da Fondazione FS e Gruppo FS ... msn.com

A Reggio Calabria il 'Treno del Ricordo', mostra itinerante sul dramma degli esuli. Sbarra: 'Ricordare non per riaprire ferite e dividere, ma sanarle con la verità storica' #ANSA x.com

In città il convoglio dedicato all’esodo degli italiani istriani, fiumani e dalmati e alla tragedia... #memoriastorica #reggiocalabria #TrenodelRicordo - facebook.com facebook