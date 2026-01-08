Cuore verde ghiacciato | temperature gelide in Umbria E a Colfiorito -13

L'inverno in Umbria si manifesta con temperature estremamente basse, raggiungendo anche i -13°C a Colfiorito. Le condizioni gelide interessano l'intera regione, con temperature che scendono sotto lo zero e creano un clima rigido. È importante prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e adottare le necessarie precauzioni per affrontare i giorni più freddi di questa stagione.

Periugia, 8 gennaio 2026 - L'inverno quello da brividi è arrivato anche in Umbria con il termometro sceso sotto lo zero. A Colfiorito, stretto sull'appennino Umbro-Marchigiano, la temperatura più bassa rilevata in Umbria investita dal gelo. Sulla montagna folignate la colonnina di mercurio segnava addirittura meno 13,3 gradi. Freddo intenso anche nel tifernate, dove si sono raggiunti i meno 9 gradi, mentre a Perugiasiamo arrivati a meno 3 e a Terni a meno 1,5. In numerose altre località umbre si registrano minime comprese tra meno 6 e meno 7 gradi, confermando una situazione di gelo diffuso e persistente sull'intero territorio regionale.

I borghi umbri sotto la neve: magia e silenzio nel Cuore Verde d’Italia Quando la neve avvolge l’Umbria, i suoi borghi si trasformano in piccoli presepi viventi: antiche pietre, vicoli medievali, piazzette e colline imbiancate che sembrano usciti da un d - facebook.com facebook

