Dal cuore d’Europa al cuore verde d’Italia iniziativa dem a Terni su fondi europei

Il nome dell’iniziativa nasce dalla volontà di collegare le risorse europee alla tutela dell’ambiente umbro. La causa deriva dalla necessità di difendere i territori locali dalle scelte di Bruxelles che rischiano di danneggiare l’agricoltura e il paesaggio. Alle 9, cittadini e rappresentanti si riuniscono per discutere di come ottenere fondi europei utili allo sviluppo sostenibile della regione. La partecipazione si preannuncia numerosa e coinvolgente.

Si intitola "Dal cuore d'Europa al cuore verde d'Italia – difendere i territori nelle scelte europee per rilanciare l'Umbria" l'iniziativa prevista per sabato prossimo, 28 febbraio, a Terni a partire dalle 9.30. Dopo i saluti del segretario dem Damiano Bernardini, il primo panel sarà quello dal titolo "Verso il 2028 – dal cuore dell'Europa al cuore verde d'Italia" dove interverranno il capodelegazione Nicola Zingaretti, il vicepresidente della Regione Umbria Tommaso Bori e Samuele Tomasselli, presidente di Generazione T. A seguire "Le politiche di coesione – scenari europei e prospettive regionali umbre" con Luca Mattiotti, vicecapo Unità Italia Malta della DG Regio della commissione europea, l'analista Carlo Miccadei e Fabio Di Gioia, consigliere nazinale Anci.