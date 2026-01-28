Chi è l'arcivescovo di Canterbury Sarah Mullally | la prima donna a guidare una chiesa è madre di due figli

Sarah Mullally, ex infermiera di 63 anni, ha preso ufficialmente il ruolo di Arcivescovo di Canterbury mercoledì 28 gennaio. Con questa nomina, diventa la prima donna nella storia a guidare la Chiesa anglicana. La cerimonia ha attirato l’attenzione di molti, segnando una svolta importante per le istituzioni religiose britanniche. Mullally, madre di due figli, ha rotto un tabù secolare e apre una nuova pagina per la Chiesa.

Renee Nicole Good, 37 anni, era una poetessa e madre di tre figli, uccisa a Minneapolis durante un intervento delle autorità federali.

Roberta Marcis è la fidanzata di Fabrizio Moro, con cui ha iniziato una relazione nel 2023.

Argomenti discussi: L'arcivescovo di Gorizia Redaelli nuovo segretario del Dicastero per il clero; Lettera alla città, il vescovo: La pace parta dal dialogo. Dobbiamo disarmare le parole; Lorefice celebra San Francesco di Sales e si rivolge ai giornalisti: La Chiesa palermitana vi è grata; San Francesco di Sales: Mons. D'Angelo (L'Aquila), Una comunicazione che non educa alla verità non promuove l'umanità e fallisce la sua missione.

