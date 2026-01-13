Pope Leo to visit Angola as part of an Africa tour Vatican envoy says
Il Papa Leo visiterà l’Angola durante un viaggio in diversi paesi dell’Africa, come comunicato dall’ambasciatore vaticano nel paese. La visita fa parte di un percorso più ampio volto a rafforzare i rapporti con le comunità locali e promuovere il dialogo interreligioso. Questa missione si inserisce nel contesto degli sforzi della Chiesa di sostenere la pace e lo sviluppo nella regione.
LUANDAVATICAN CITY, Jan 13 (Reuters) - Pope Leo plans to visit Angola as part of a multi-nation trip across Africa, the Vatican's ambassador to the country announced on .
Angola among African Countries Pope Leo XIV to Visit, Dates, Program Being Finalized: Apostolic Nuncio - Angola is one of the African countries Pope Leo XIV plans to visit in what will be his first pastoral trip to the continent as Pontiff, the Apostolic Nuncio in the Southern African nation has ... aciafrica.org
