Nimbus Aerospace è Official Partner di Westbrook Racing per la stagione 2026 di E1

Nimbus Aerospace è lieta di annunciare la sua collaborazione come Official Partner di Westbrook Racing per la stagione 2026 dell’E1 World Championship. Questo accordo sottolinea l’impegno di entrambe le realtà nel promuovere innovazione, tecnologia e precisione nel mondo della motonautica elettrica. La partnership si inserisce in un percorso condiviso di eccellenza e sviluppo, rafforzando il ruolo di Nimbus Aerospace nel settore dell’aerospazio e della mobilità sostenibile.

Westbrook Racing, uno dei team protagonisti dell' UIM E1 World Championship (il mondiale di motonautica elettrica), annuncia una nuova partnership per la stagione 2026: Nimbus Aerospace entra ufficialmente come Official Partner, affiancando la squadra nella sua corsa tra performance, precisione e innovazione tecnologica. L'accordo unisce due realtà accomunate da una visione chiara: spingere i confini della mobilità elettrica e delle tecnologie sostenibili, in acqua e in aria. Chi è Nimbus Aerospace e cosa porta nel motorsport "elettrico". Nimbus Aerospace è una società aerospaziale supportata da investitori, impegnata nell'elettrificazione del volo privato attraverso lo sviluppo dell' N1000, un business jet ibrido-elettrico da sei passeggeri.

