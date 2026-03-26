Welfare lotta alle dipendenze degli adolescenti | bando da 10 milioni di euro

Il governo ha annunciato un nuovo bando da 10 milioni di euro destinato a iniziative di prevenzione e contrasto delle dipendenze tra gli adolescenti. La misura mira a sostenere progetti che coinvolgano scuole, associazioni e enti locali. La somma sarà distribuita attraverso un finanziamento che si rivolge a interventi di carattere educativo e di supporto dedicati ai giovani.

Dieci milioni di euro per prevenire e contrastare le dipendenze tra gli adolescenti. E’ il nuovo bando ‘Legami di libertà’ promosso da Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che invita gli enti del Terzo Settore a presentare proposte a beneficio di minori tra gli 11 e i 18 anni, finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle dipendenze patologiche e comportamentali, attraverso modelli di intervento comunitari e integrati. Accanto alle dipendenze da sostanze – cannabis, ansiolitici antidolorifici, alcolici – ci sono quelle da videogiochi o dal gioco d’azzardo, spesso tramite piattaforme online. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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