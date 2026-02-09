Welfare povertà abitativa al Sud seconda edizione di Benvenuti a casa | bando da 5 milioni di euro

Torna la seconda edizione di “Benvenuti a casa”, il bando promosso dalla Fondazione con il Sud che mette a disposizione 5 milioni di euro per progetti contro la povertà abitativa nel Sud Italia. Organizzazioni di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia possono presentare le loro idee per aiutare le famiglie che vivono in situazioni di disagio. La gara si rivolge a enti del Terzo Settore pronti a mettere in campo soluzioni innovative.

Torna con la seconda edizione Benvenuti a casa, il bando promosso dalla Fondazione con il Sud per sostenere progetti sperimentali che contrastino la povertà abitativa nelle regioni del Sud Italia, proposti dalle organizzazioni di Terzo Settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. L’iniziativa mette a disposizione complessivamente 5 milioni di euro e sarà possibile presentare le proposte progettuali fino al 28 maggio 2026. Mercoledì 25 marzo alle 10 sarà trasmessa online la presentazione tecnica del bando. Per partecipare è necessario iscriversi compilando il seguente Google form entro lunedì 23 marzo https:forms.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Benvenuti a casa

La casa rappresenta un elemento fondamentale per il benessere delle persone, ma l’emergenza abitativa sta contribuendo all’aumento delle povertà.

Ultime notizie su Benvenuti a casa

