Un weekend dell' Epifania da leccarsi i baffi | Sagra del Buongustaio Nott de Bisò e Tuffo della Befana
Durante il weekend dell’Epifania, tra tradizioni e sapori, si svolgono eventi come la Sagra del Buongustaio, Nott de Bisò e Tuffo della Befana. In questa stagione, la figura della Befana si presenta in molteplici forme, portando con sé atmosfere autentiche e momenti di convivialità. Un’occasione per scoprire le tradizioni locali e vivere un periodo ricco di eventi, tra gusto e cultura, nel rispetto delle radici della nostra terra.
Come raccontava Pascoli, la Befana arrivava dai monti, a notte fonda, tra neve, gelo e tramontana. Nel Ravennate, invece, la vecchietta più famosa dell’inverno sembra non avere una direzione precisa: arriva da ogni parte, assume mille forme, ed è attesa con impazienza - o con un pizzico di timore. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Un weekend dell'Epifania da leccarsi i baffi: Sagra del Buongustaio, Nott de Bisò e Tuffo della Befana.
