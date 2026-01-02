Un weekend dell' Epifania da leccarsi i baffi | Sagra del Buongustaio Nott de Bisò e Tuffo della Befana

Durante il weekend dell’Epifania, tra tradizioni e sapori, si svolgono eventi come la Sagra del Buongustaio, Nott de Bisò e Tuffo della Befana. In questa stagione, la figura della Befana si presenta in molteplici forme, portando con sé atmosfere autentiche e momenti di convivialità. Un’occasione per scoprire le tradizioni locali e vivere un periodo ricco di eventi, tra gusto e cultura, nel rispetto delle radici della nostra terra.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.