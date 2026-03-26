Il fine settimana si avvicina e porta con sé diverse opportunità di svago e relax nella provincia di Latina. Per i giorni di sabato 21 e domenica 22 marzo sono previste varie iniziative, tra eventi culturali, manifestazioni e appuntamenti all'aperto. Molti cittadini si preparano a trascorrere il tempo libero in modo diverso, scegliendo tra attività organizzate e momenti di socializzazione.

Torna il fine settimana a farci riposare dal tran tran quotidiano, rilassarsi, fare le cose che preferiamo, incontrare gli amici e trovare qualcosa di interessante da fare. Latina e la sua provincia offrono tante occasioni per divertirsi, rilassarsi a contatto con la natura e godere appieno del tempo libero: sono in programma iniziative per tutti i gusti e per tutte le età. Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento. Diverse sono le manifestazioni organizzate nel week end: si potrà avere un’anticipazione dell’estate con il Fondi Beach Festival, mentre presso i Giardini della Landriana sarà un tripudio di fiori e piante con la mostra mercato Primavera alla Landriana. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 21 e domenica 22 marzo

Articoli correlati

Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 21 e domenica 22 febbraioTanti gli eventi del fine settimana: oltre al recupero delle feste di Carnevale, spettacoli dal vivo, sagre, mostre e molto altro Week end denso di...

Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 7 e domenica 8 marzoStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Fine...

Una selezione di notizie su Week end a Latina e provincia cosa fare...

Discussioni sull' argomento Gli eventi del fine settimana a Latina e nella provincia pontina; Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 21 e domenica 22 marzo; Lazio: Eventi Imperdibili per il prossimo week-end; Le notizie più importanti di oggi 20 marzo 2026 a Latina e in provincia.

Digital Invictus, a Latina un weekend all’insegna della letteratura sportivaÈ stato un weekend ricco di appuntamenti culturali per la città di Latina, grazie al premio letterario sportivo Digital Invictus, indetto dal Comune di Latina, con la collaborazione delle librerie loc ... radioluna.it

SENIGALLIA Mercoledì 8 Luglio (ore 18:00) "Novecento simbolista. Linee floreali e sogni modernisti" L'associazione Italia Liberty, nell'ambito del programma eventi dellottava edizione del festival Art Nouveau Week, ha organizzatouna passeggiata alla scoper - facebook.com facebook