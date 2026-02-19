Week end a Latina e provincia | cosa fare sabato 21 e domenica 22 febbraio

Il maltempo ha spinto a spostare gli eventi di Carnevale a Latina e dintorni, dove sabato 21 e domenica 22 febbraio si svolgeranno numerose iniziative. La festa più attesa prevede sfilate di carri colorati e maschere tradizionali, con la partecipazione di molte famiglie. Oltre al Carnevale, ci saranno mercatini, concerti all’aperto e attività per bambini in vari quartieri. Sono due giorni pieni di appuntamenti che permetteranno di scoprire le tradizioni locali e passare il tempo in compagnia. La città si prepara ad accogliere visitatori e residenti con entusiasmo.

Tanti gli eventi del fine settimana: oltre al recupero delle feste di Carnevale, spettacoli dal vivo, sagre, mostre e molto altro Week end denso di appuntamenti, in particolare di Carnevale, rimandati per il maltempo nelle scorse settimane, ma non mancano anche altri modi per divertirsi e passare il tempo facendo cose interessanti. Tanti gli eventi in programma: spettacoli dal vivo, mostre, sagre e molto altro ancora.Come sempre a Latina e nella sua provincia ci sono appuntamenti per tutti i gusti e per tutte le età. Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento. Come sempre non mancano i motivi per celebrare la bellezza e la ricchezza di tradizioni del nostro territorio: a Sermoneta Scalo arriva finalmente la Festa della Polenta, rimandata a fine gennaio per via della pioggia.🔗 Leggi su Latinatoday.it

