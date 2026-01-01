In Cattedrale il richiamo alla pace del Vescovo | Serve costruire e ricostruire ponti

Durante la funzione in Cattedrale, il Vescovo ha sottolineato l’importanza di promuovere un atteggiamento di dialogo e ricostruzione dei rapporti, richiamando alla pace come obiettivo condiviso. Monsignor Beschi ha invitato i presenti a coltivare una cultura della pace che superi pregiudizi e stereotipi, evidenziando come sia fondamentale costruire ponti tra le persone per favorire una convivenza più serena e rispettosa.

LA MESSA. «Che cosa possiamo fare noi? - si è interrogato monsignor Beschi -. Alimentare le ragioni della pace con una cultura della pace che superi il pregiudizio che l'altro è pericoloso e l'errore di confederare la pace un ideale astratto. Dobbiamo disarmare i cuori e rifiutare l'arroganza, la prepotenza».

Crociata: «Entrare nella pace, non imporla». Il messaggio del vescovo alla Cattedrale di Latina - Con questo invito forte e insieme carico di speranza si è aperto il nuovo anno nella Cattedrale di San Marco a Latina, dove il vescovo Mariano Crociata ha presieduto, nel ... latinaoggi.eu

In Cattedrale a Lodi la preghiera per la pace - Monsignor Uggè «Affidiamo la preghiera e l’impegno a Maria Madre di Dio, ai Santi, al Santo protettore del nuovo anno che ciascuno sceglierà, e allo Spirito Santo che è creatore» ... ilcittadino.it

