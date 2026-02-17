Maltempo su Bari costa spazzata dalle onde | crolla porzione del waterfront di Torre a Mare

Il maltempo ha colpito Bari, provocando il crollo di una parte del waterfront di Torre a Mare a causa delle onde violente. La costa è stata letteralmente spazzata dall’acqua, che ha eroso il lungomare e danneggiato alcune strutture. Le raffiche di vento, intense fin dalle prime ore di martedì, hanno aumentato la forza delle onde e messo in crisi le zone più esposte.

L'area, nella zona sud del quartiere, era stata già transennata alcuni giorni fa dopo i danni ad un marciapiede provocati dalle cattive condizioni meteo Il forte vento delle prime ore di martedì e il mare in burrasca stanno provocando disagi e danni nella città di Bari. Le onde hanno provocato il crollo di una porzione del waterfront di Torre a Mare, in via dei Trulli, nella zona sud del capoluogo pugliese. A segnalare l'episodio è stato il consigliere del Municipio 1 Francesco Ventrella: “Per fortuna l’area era stata transennata dalla Polizia Locale” spiega in un post. La zona, infatti, era stata circoscritta da alcuni giorni con alcune barriere metalliche a causa di un crollo di una piccola porzione del marciapiede, provocata presumibilmente da maltempo e mareggiate.🔗 Leggi su Baritoday.it

A Santa Teresa di Riva, sulla costa messinese, si sta intensificando una mareggiata che coinvolge la zona.

A causa di una violenta mareggiata, nel comune di Santa Teresa di Riva è venuto alla luce un crollo di un ampio tratto del lungomare nella zona sud.

