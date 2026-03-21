es90 la berlina del lusso volvo corre nel futuro

Volvo presenta ES90, una nuova berlina di lusso che punta a rafforzare la sua gamma di veicoli elettrici in Italia. La casa automobilistica mira a incrementare rapidamente le vendite di auto a emissioni zero nel paese, con il modello che si inserisce nel segmento premium. La vettura si distingue per le sue caratteristiche di alta gamma e tecnologie avanzate.

di Giuseppe Tassi La missione dichiarata di Volvo è quella di moltiplicare in tempi brevi la presenza di auto elettriche in Italia. Fino ad arrivare a una quota di oltre il 20 per cento, allineandosi ai livelli raggiunti da Gran Bretagna, Francia e Germania. In questa prospettiva anche le vetture di lusso hanno un ruolo. Non tanto per il numero di unità vendute, quanto per l’elevata qualità tecnologica che sanno esprimere. Sono auto che diventano una sorta di laboratorio del futuro e il punto di riferimento per le sorelle dei segmenti meno nobili. È certamente così per ES90, lussuosa berlina elettrica da 5 metri di lunghezza con prezzi che partono da 75 mila euro e tecnologie di assoluta avanguardia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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