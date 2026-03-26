Gianni Cenni arrestato a Fiumicino il pizzaiolo italiano arruolato nell' esercito di Putin | è accusato di stupro

Un uomo di 52 anni, pizzaiolo italiano, è stato arrestato all'aeroporto di Roma Fiumicino dopo essere stato catturato dall'esercito ucraino. L'uomo, che si era arruolato nell'esercito russo, era stato fermato in gennaio 2026. Attualmente si trova in stato di fermo in attesa di ulteriori accertamenti.

Giorgia canta 'Il cielo in una stanza' di Gino Paoli: "Schietto e sincero. Grata di averlo incontrato" Gianni Cenni, pizzaiolo 52enne arruolatosi nell'esercito russo e catturato a gennaio 2026 dall'esercito ucraino, è stato arrestato al suo arrivo all'aeroporto di Roma Fiumicino. Sul 52enne pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura di Napoli dopo la condanna per violenza sessuale aggravata. Per Cenni le manette sono scattate nella serata di ieri, mercoledì 15 marzo, bloccato appena atterrato allo scalo romano, dove è giunto dall'Ucraina. Cenni risultava irreperibile dal dicembre 2022, un mese dopo essere stato condannato per violenza sessuale. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Gianni Cenni, arrestato a Fiumicino il pizzaiolo italiano arruolato nell'esercito di Putin: è accusato di stupro Articoli correlati ??Arrestato a Fiumicino Gianni Cenni, il pizzaiolo italiano arruolato dai russi e condannato per violenza su una bambinaLa parabola di Gianni Cenni, il 52enne napoletano noto alle cronache come il “pizzaiolo dei due mondi” travolto da gravissime vicende giudiziarie, si... Ucraina, italiano arruolato con i russi arrestato per stupro a FiumicinoÈ stato arrestato al suo arrivo all’aeroporto di Fiumicino il 52enne Gianni Cenni, pizzaiolo arruolatosi nell’esercito russo e catturato a gennaio... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Gianni Cenni Arrestato a Fiumicino Gianni Cenni, il pizzaiolo italiano arruolato dai russi e condannato per violenza su una bambinaLa parabola di Gianni Cenni, il 52enne napoletano noto alle cronache come il pizzaiolo dei due mondi travolto da gravissime ... msn.com Pizzaiolo napoletano prigioniero in Ucraina arrestato per violenza sessuale al suo rientro in ItaliaI carabinieri del nucleo investigativo di Napoli, con l'ausilio del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia e, in fase esecutiva, coadiuvati dall'Ufficio di Polizia di Frontiera area di ... napolitoday.it