??Arrestato a Fiumicino Gianni Cenni il pizzaiolo italiano arruolato dai russi e condannato per violenza su una bambina

A Fiumicino è stato arrestato un uomo di 52 anni, originario di Napoli, noto come pizzaiolo. È stato condotto in carcere in seguito a una condanna per violenza su una bambina. La vicenda giudiziaria che coinvolge il soggetto si è conclusa con il suo arresto, ed è stato identificato come persona coinvolta in attività di arruolamento da parte di gruppi russi.

La parabola di Gianni Cenni, il 52enne napoletano noto alle cronache come il “pizzaiolo dei due mondi” travolto da gravissime vicende giudiziarie, si è conclusa sulla pista dell'aeroporto di Fiumicino. I Carabinieri di Napoli, supportati dal Servizio di cooperazione internazionale di polizia e dalla Polaria, hanno arrestato l’uomo non appena ha rimesso piede in territorio italiano, mettendo fine a una latitanza internazionale che lo aveva portato dai forni delle pizzerie europee alle trincee del Donbass. La fuga tra Europa e Russia Cenni deve scontare una condanna definitiva a 7 anni e 2 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata ai danni di una bambina di soli 7 anni, nipote di una sua ex compagna. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - ??Arrestato a Fiumicino Gianni Cenni, il pizzaiolo italiano arruolato dai russi e condannato per violenza su una bambina Articoli correlati Ucraina, italiano arruolato con i russi arrestato per stupro a FiumicinoÈ stato arrestato al suo arrivo all’aeroporto di Fiumicino il 52enne Gianni Cenni, pizzaiolo arruolatosi nell’esercito russo e catturato a gennaio... Condannato a Benevento pensionato di Paternopoli per violenza su una bambinaSi è spento stamane, nell’aula del Tribunale di Benevento, il riverbero giudiziario di una vicenda che ha scosso la comunità di Paternopoli. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fiumicino Gianni Cenni Arrestato a Fiumicino Gianni Cenni, il pizzaiolo italiano arruolato dai russi e condannato per violenza su una bambinaLa parabola di Gianni Cenni, il 52enne napoletano noto alle cronache come il pizzaiolo dei due mondi travolto da gravissime ... msn.com Pizzaiolo napoletano prigioniero in Ucraina arrestato per violenza sessuale al suo rientro in ItaliaI carabinieri del nucleo investigativo di Napoli, con l'ausilio del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia e, in fase esecutiva, coadiuvati dall'Ufficio di Polizia di Frontiera area di ... napolitoday.it