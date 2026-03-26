Questa mattina alle 8:30, un uomo di 68 anni residente a San Michele di Serino è caduto dal terzo piano della Casa di Cura Santa Rita di Atripalda. L'uomo si trova ora in condizioni gravi. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire le circostanze dell'incidente. Nessun altro dettaglio è stato comunicato al momento.

Atripalda, probabile caduta accidentale alla Casa di Cura Santa Rita: l'uomo è ricoverato al Moscati di Avellino in codice rosso Atripalda, 26 marzo 2026 - Questa mattina, intorno alle ore 8:30, un uomo di 68 anni residente a San Michele di Serino è precipitato dal terzo piano della Casa di Cura Santa Rita di Atripalda. Le cause dell'accaduto sono ancora al vaglio degli inquirenti, ma l'ipotesi più accreditata al momento è quella di una caduta accidentale. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri della stazione locale, che hanno avviato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'episodio. Il 68enne è stato soccorso e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'Ospedale "San Giuseppe Moscati" di Avellino, dove è giunto in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Volo dal terzo piano della clinica: 68enne in gravi condizioni

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