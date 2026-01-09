Cade dalle scale e sbatte la testa | 68enne in gravi condizioni
Un uomo di 68 anni è stato ricoverato in gravi condizioni dopo essere caduto dalle scale della propria abitazione a San Martino di Campagna, venerdì 9 gennaio in via Luigi Nono. L’incidente ha causato un trauma alla testa, rendendo necessarie le cure mediche intensive. Le autorità stanno valutando le cause dell’incidente e monitorano attentamente le sue condizioni di salute.
Si trova in gravi condizioni un uomo di 68 anni caduto dalle scale della sua abitazione. È successo nella giornata di venerdì 9 gennaio in via Luigi Nono a San Martino di Campagna. Sul posto il personale sanitario, che si è occupato di prestare le prime cure al ferito. Cos'è successoIl 68enne. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
