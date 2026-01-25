Violenta aggressione a Benevento | 68enne in gravi condizioni arrestato 37enne

Nella zona di Benevento, un episodio di violenza ha portato a una grave aggressione, coinvolgendo un uomo di 68 anni che si trova attualmente in condizioni critiche. Il responsabile, un uomo di 37 anni, è stato arrestato dai Carabinieri e messo agli arresti domiciliari. L'incidente è avvenuto durante una lite nel rione Libertà, evidenziando l'importanza di interventi tempestivi e di misure di sicurezza nella zona.

Lite nel rione Libertà degenera in brutale pestaggio: la vittima operata d’urgenza, l’aggressore fermato dai Carabinieri e posto ai domiciliari. Una violenta aggressione si è verificata nella tarda serata di ieri nel rione Libertà di Benevento, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento hanno arrestato un 37enne del posto, ritenuto responsabile del reato di lesioni personali gravissime. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinicale Carabinieri di Benevento L’intervento dei militari è scattato a seguito di una segnalazione per una lite particolarmente accesa tra due persone.🔗 Leggi su Puntomagazine.it Arrestato 37enne per lesioni personali gravissime dopo una violenta aggressioneUn uomo di 37 anni è stato arrestato con l’accusa di lesioni personali gravissime a seguito di una violenta aggressione. Cade dalle scale e sbatte la testa: 68enne in gravi condizioniUn uomo di 68 anni è stato ricoverato in gravi condizioni dopo essere caduto dalle scale della propria abitazione a San Martino di Campagna, venerdì 9 gennaio in via Luigi Nono. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Aggressione con arma da taglio a Benevento: arrestato 22enne dopo le indagini dei Carabinieri; Corigliano-Rossano, brutale aggressione in un locale: due arresti per lesioni aggravate; Assolta la vice-direttrice del supermercato caudino: archiviati i capi d'accusa di violenza e lesioni; FOTO E VIDEO – Referendum, incontro pubblico a Telese Terme. Violenta aggressione nel rione Libertà: 37enne arrestato per lesioni gravissimeNella tarda serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento traevano in arresto un 37enne di Benevento, ritenuto responsabile del reato di lesioni persona ... irpinianews.it Dramma a Benevento, 68enne aggredito con calci e pugni, è grave: arrestato 37enneAggressione brutale a Benevento: 68enne in fin di vita dopo un pestaggio nel rione Libertà. Arrestato un 37enne, indagini sul movente familiare ... tag24.it VIOLENTA AGGRESSIONE IN BENEVENTO NEL RIONE LIBERTÀ: ARRESTATO DAI CARABINIERI UN 37ENNE PER LESIONI PERSONALI GRAVISSIME Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benev - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.