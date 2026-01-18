Dopo l’addio a Ruben Amorim, il Manchester United è alla ricerca del suo nuovo allenatore per la prossima stagione. Tra i nomi in circolazione, uno si distingue e si è posizionato in testa alle preferenze del club. Rimanere aggiornati sulle decisioni della società è fondamentale per capire quali saranno le strategie e le scelte future del team.

Il Manchester United è alla ricerca del suo prossimo allenatore permanente dopo l’addio a Ruben Amorim. Mentre Michael Carrick traghetta la squadra come tecnico ad interim, la dirigenza guidata da INEOS sta valutando diversi profili di alto livello per l’estate, tra cui Luis Enrique, Xavi Hernandez e Xabi Alonso. Tuttavia, la priorità sembra essere un manager con esperienza pregressa in Premier League. In cima alla lista dei desideri c’è Oliver Glasner, l’attuale tecnico del Crystal Palace. La notizia bomba, riportata da Fabrizio Romano, è che l’austriaco ha deciso di lasciare le Eagles al termine della stagione, alla scadenza del suo contratto. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Manchester United, chi sarà l’allenatore della prossima stagione? Prende piede questo nome, è balzato in pole position!

De Zerbi è in pole position per diventare il prossimo allenatore del Manchester United (Daily Mail)

Roberto De Zerbi è tra i candidati principali per diventare il prossimo allenatore del Manchester United, secondo il Daily Mail. Con il cambio di guida tecnica e l’attuale gestione di Michael Carrick, il club cerca stabilità e una strategia più equilibrata sia sul mercato sia in campo, in un contesto di transizione dopo le tensioni degli ultimi mesi. La scelta dell’allenatore rappresenta un tassello importante per il progetto futuro dei Red Devils.

Manchester United, esonerato Amorim. Da Zidane a Maresca: chi sarà il nuovo allenatore

Il Manchester United ha deciso di esonerare Ruben Amorim, interrompendo il suo incarico alla guida dei Red Devils. Dopo il pareggio contro il Leeds, la squadra si trova al sesto posto in Premier League, a due punti dal quarto in classifica. Ora si apre una fase di ricerca per il successore, con nomi come Zidane e Maresca tra i possibili candidati. La scelta dell’allenatore sarà determinante per il futuro del club.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Se il Manchester United dovesse aprire alla partenza di Joshua Zirkzee anche la Juventus valuterebbe il suo profilo. Continua infatti la ricerca dei bianconeri di un attaccante e si pensa anche al classe 2001 se non si dovesse raggiungere l’accordo per Mateta - facebook.com facebook

La Juventus mette nel mirino anche Zirkzee per l’attacco: chieste informazioni al Manchester United x.com