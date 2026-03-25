Marsilio sulla continuità territoriale | Obiettivo primi voli da Pescara per Milano Linate e Torino Caselle dal 1° novembre

Il presidente della regione ha annunciato che si prevede di avviare i primi voli da Pescara verso Milano Linate e Torino Caselle a partire dal primo novembre. La notizia riguarda la ripresa dei collegamenti aerei tra l'aeroporto abruzzese e le due città, con l’obiettivo di avvicinare ulteriormente il territorio alle grandi aree metropolitane. Nessun dettaglio è stato fornito sul prezzo dei biglietti o sugli orari specifici.

Il presidente della giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio, annuncia l'obiettivo per i nuovi voli dall'aeroporto d'Abruzzo «Obiettivo primi voli da Pescara per Milano Linate e Torino Caselle dal 1° novembre».Ad annunciarlo è il presidente della giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio. La conferenza, presieduta da Marsilio su delega del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha definito perimetri, parametri e caratteristiche del servizio da attivare in regime di continuità territoriale. «Si è conclusa positivamente la Conferenza dei servizi», fa sapere il presidente Marsilio, «che consentirà di collegare in maniera continuativa l’Aeroporto d’Abruzzo con Milano Linate e Torino Caselle. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Marsilio sulla continuità territoriale: "Obiettivo primi voli da Pescara per Milano Linate e Torino Caselle dal 1° novembre" Articoli correlati Sempre più vicino il ritorno del collegamento per Milano Linate, Marsilio: "Primi voli già dal prossimo inverno"“Nel corso della riunione di oggi è stata esaminata tutta la documentazione, completata l’istruttoria e aggiornata la seduta per la conclusione della... Aeroporto d'Abruzzo, i primi voli per Milano Linate e Torino dal prossimo invernoA Roma la prima seduta della Conferenza dei servizi decisoria per gli oneri di servizio pubblico, presieduta dal presidente Marsilio: "Confidiamo di... Altri aggiornamenti su Milano Linate Discussioni sull' argomento Prezzi calmierati per volare da Pescara a Milano e a Torino: il Molise chiede l'inclusione nella continuità territoriale; AEROPORTO D'ABRUZZO: OBIETTIVO PRIMI VOLI PER MILANO LINATE E TORINO CASELLE DAL PRIMO NOVEMBRE. Continuità territoriale: Marsilio, Obiettivo primi voli da Pescara per Milano Linate e Torino Caselle dal 1° novembre(REGFLASH) Roma, 25 marzo 2026 - Si è conclusa questa mattina, a Roma, presso la sede di collegamento della Regione Abruzzo, la seconda seduta della Conferenza dei servizi sugli oneri di servizio pubb ... regione.abruzzo.it Aeroporto d’Abruzzo, voli per Linate e Torino: via libera alla continuità territoriale: via libera alla continuità territoriale – Si è conclusa questa mattina a Roma, presso la sede di collegamento della Regione Abruzzo, la seconda seduta della Conferenza dei servizi sugli oneri di ser ... laquilablog.it L'aeroporto internazionale di Milano Malpensa "Silvio Berlusconi" è un aeroporto intercontinentale italiano, principale aeroporto di riferimento di Milano Assieme all'aeroporto di Linate e all'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio forma il sistema aeroportuale d - facebook.com facebook Buongiorno dallo staff di @MiAirports. Vi ricordiamo che stiamo operando presso l'aeroporto di Milano Linate, Milano Malpensa Terminal 1 e Milano Malpensa Terminal 2. x.com