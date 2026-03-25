Marsilio sulla continuità territoriale | Obiettivo primi voli da Pescara per Milano Linate e Torino Caselle dal 1° novembre

Da ilpescara.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della regione ha annunciato che si prevede di avviare i primi voli da Pescara verso Milano Linate e Torino Caselle a partire dal primo novembre. La notizia riguarda la ripresa dei collegamenti aerei tra l'aeroporto abruzzese e le due città, con l’obiettivo di avvicinare ulteriormente il territorio alle grandi aree metropolitane. Nessun dettaglio è stato fornito sul prezzo dei biglietti o sugli orari specifici.

Il presidente della giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio, annuncia l'obiettivo per i nuovi voli dall'aeroporto d'Abruzzo «Obiettivo primi voli da Pescara per Milano Linate e Torino Caselle dal 1° novembre».Ad annunciarlo è il presidente della giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio. La conferenza, presieduta da Marsilio su delega del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha definito perimetri, parametri e caratteristiche del servizio da attivare in regime di continuità territoriale. «Si è conclusa positivamente la Conferenza dei servizi», fa sapere il presidente Marsilio, «che consentirà di collegare in maniera continuativa l’Aeroporto d’Abruzzo con Milano Linate e Torino Caselle. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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