Nella notte raid israeliani su Teheran e altre città iraniane, con danni anche a un ospedale ad Ahvaz. Teheran lancia missili verso Israele e minaccia di colpire centrali elettriche e basi Usa Rischio di un'ulteriore escalation della guerra, dopo l'ultimatum di Trump all'Iran: apra Hormuz o "colpiremo le centrali nucleari", minaccia il presidente Usa. "Se lo faranno, tutte le infrastrutture della regione saranno considerate obiettivi legittimi e distrutte in modo irreversibile", avverte Teheran. Esplosioni sono state avvertite nelle zone centrali, orientali e occidentali della capitale iraniana Teheran e in tutto il Paese, dove sono state attivate le difese aeree. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Missili su Tel Aviv e Israele avverte l'Iran: "Attacco su vasta scala contro Teheran"

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