A Tel Aviv, in Israele, le persone cercano rifugio mentre dal Libano vengono lanciati missili. Le immagini sono state riprese da un videoreporter di Associated Press. La situazione ha portato molti cittadini a fuggire in fretta, cercando un luogo sicuro. Le sirene antiaeree sono state attivate durante l’attacco.

La gente corre in cerca di riparo mentre dal Libano arriva una raffica di missili. Le immagini sono state riprese a Tel Aviv, in Israele, da un videoreporter di Associated Press. L’esercito israeliano ha dichiarato che “l’aviazione ha intercettato diversi lanci e altri missili sono caduti in un’area aperta. Inoltre, è stata ricevuta una segnalazione relativa a un impatto nella zona centrale dello Stato ebraico”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Israele, missili su Tel Aviv: persone fuggono in cerca di riparo

Articoli correlati

Guerra Israele-Usa-Iran, missili su Tel Aviv e Teheran. Trump ai curdi: «Attaccate» – La direttaNella notte del 6 marzo 2026 l’Iran ha lanciato una serie di missili e droni contro Tel Aviv in risposta all’attacco dell’Idf su Teheran.

Feriti e danni in Israele per i missili iraniani: nuovo allarme su Tel Aviv. Il video dopo le esplosioniSei persone sono rimaste ferite, alcune colpite da schegge, nei siti delle esplosioni avvenute oggi, domenica 8 marzo, in Israele.

Missili Iran su Israele, a Tel Aviv la gente si ripara nei rifugi

Tutti gli aggiornamenti su Tel Aviv

Temi più discussi: Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran; L'Iran risponde ad attacco Usa-Israele. Da Tel Aviv a Dubai: ecco dove ha colpito Teheran; Video. Esplosioni illuminano il cielo di Tel Aviv mentre Israele intercetta missili; Attacco iraniano: 6 feriti in Israele per lancio di missili, un uomo grave.

USA e Israele attaccano l’Iran: guerra iniziata/ Video, bombe su Teheran, droni e missili su Tel AvivUSA e Israele hanno attaccato l'Iran, è iniziata la guerra tanto annunciata da Trump. Bombe su Teheran e missili anche su Tel Aviv ... ilsussidiario.net

Video. Israele, incendi vicino a Tel Aviv per i resti di un razzo intercettatoVideo. Missili iraniani su Israele, esplosioni su Tel Aviv: nessun ferito, ma i resti dei razzi intercettati provocano un incendio in zona residenziale. it.euronews.com

Washington e Tel Aviv continuano a non prendere di mira il cuore dell'export energetico iraniano, da dove passa il 90% del petrolio esportato da Teheran, destinato in gran parte alla Cina - facebook.com facebook

A Tel Aviv, circa cento manifestanti sono tornati ad Habima Square per protestare contro la guerra in Iran da parte di Israele e Stati Uniti. Pochi giorni prima furono dispersi dalle forze dell'ordine 12 attivisti. Il punto di Francesca Caferri x.com