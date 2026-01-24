A scuola senza glutine | conoscere la celiachia per vivere l’inclusione alla Cesalpino

Il 24 gennaio 2026, presso l’Aula Magna dell’Istituto Cesalpino di Arezzo, le prime classi della scuola media hanno partecipato a un incontro formativo intitolato “A scuola senza glutine: conoscere la celiachia per vivere l’inclusione”. L’evento ha offerto un’opportunità di approfondimento sulla celiachia, promuovendo una maggiore consapevolezza e sensibilità nelle dinamiche scolastiche e nella vita quotidiana degli studenti interessati.

Arezzo, 24 gennaio 2026 – Sabato 24 gennaio 2026 presso l'Aula Magna dell 'I.C. Cesalpino, i ragazzi delle prime classi della scuola media aretina hanno partecipato ad uno stimolante e interessante incontro formativo dal titolo: "A scuola senza glutine: conoscere la celiachia per vivere l'inclusione". Un importante momento di sensibilizzazione dedicato alla conoscenza della celiachia e alla promozione di pratiche inclusive nella vita scolastica quotidiana. Anna R. Morini, insegnante e divulgatrice, esperta in educazione e inclusione scolastica, il dr. Nico Donati, medico dietista, nutrizionista e persona celiaca

