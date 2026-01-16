A scuola senza glutine | all’IC Cesalpino un incontro per conoscere la celiachia

L'I.C. Cesalpino di Arezzo organizza un incontro informativo dedicato alla celiachia, in linea con la legge 123/2005 che garantisce pasti senza glutine nelle mense scolastiche su richiesta. L'obiettivo è fornire chiarimenti e supporto alle famiglie e al personale scolastico, promuovendo un ambiente educativo attento alle esigenze di studenti con questa condizione. Un'occasione per approfondire aspetti pratici e normativi legati alla gestione della dieta senza glutine a scuola.

Arezzo, 16 gennaio 2026 – La legge 1232005 prevede che nelle mense delle strutture scolastiche debbano essere somministrati, previa richiesta degli interessati, anche pasti senza glutine. I celiaci che usufruiscono del pasto presso una mensa di una scuola hanno pertanto diritto al pasto senza glutine. Questo è il quadro normativo nel nostro Paese. Ma la celiachia a scuola impatta psicologicamente su bambini e adolescenti, generando ansia, isolamento, cali di rendimento e difficoltà di integrazione, a causa della gestione della dieta e del senso di diversità. Sensibilizzare insegnanti e studenti per gestire le emozioni negative, trasformando il disagio in accettazione e normalità, diviene pertanto molto importante.

La mensa scolastica è sicura per un bambino celiaco Si. E la legge n. 123/2005 lo garantisce! Nella scuola pubblica il pasto senza glutine è un DIRITTO, e deve essere: sicuro nutrizionalmente equivalente a quello degli altri bambini.

