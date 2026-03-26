Vittoria di Grégoire l’economista Gilli | Parigi come New York | città simbolo della distanza tra élite e realtà Ma è qui che si forgiano le idee politiche

Domenica scorsa, Emmanuel Grégoire è stato eletto sindaco di Parigi. In un discorso pubblico, ha affermato che la capitale sarà il centro della Resistenza contro l’unione delle destre. Un economista ha commentato la vittoria, evidenziando come Parigi rappresenti anche una città simbolo delle differenze tra le classi sociali e un luogo in cui si sviluppano le idee politiche.

“Parigi sarà il cuore della Resistenza contro l’unione delle destre”, dichiarava domenica scorsa Emmanuel Grégoire, appena eletto sindaco di Parigi. Una vittoria netta: 50,5% dei voti, contro il 41,5% della gollista Rachida Dati Anche a New York, il neo sindaco Kwame Mamdani, entrato in carica il primo gennaio, si è presentato come un baluardo contro Donald Trump e la destra radicale americana. Dunque: Parigi come New York? Risponde l’economista Frédéric Gilli, ricercatore associato a Sciences Po. “Parigi e New York occupano una posizione particolare nei rispettivi Paesi. Sono due città-simbolo, luoghi di concentrazione intellettuale, dove... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Vittoria di Grégoire, l’economista Gilli: “Parigi come New York: città simbolo della distanza tra élite e realtà. Ma è qui che si forgiano le idee politiche” Articoli correlati "New York e New Yorkers. Luci e vite che si intrecciano tra le strade della città che non dorme mai"Zelig, le pagelle: la gratitudine di Geppi Cucciari, cara, ti amiamo! (10), la pioggia di orrendi cliché sulle persone trans (0) Dal 23 al 25... Euro sì, ma a che prezzo? Il passaggio della Bulgaria alla moneta unica tra élite, malcontento e preoccupazioniA partire dal 1 gennaio 2026, la Bulgaria è il 21esimo Paese ad aver adottato l’euro come moneta nazionale. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Vittoria di Grégoire l'economista Gilli... Discussioni sull' argomento Parigi,eletto sindaco il socialista Emmanuel Grégoire: festa in piazza con l'uscente Anne Hidalgo; A Parigi trionfa la sinistra: il nuovo sindaco è Emmanuel Grégoire; Parigi resta alla gauche, battuta la destra di Rachida Dati. Il neosindaco Gregoire in bici verso l'Hotel de Ville; A Parigi il nuovo sindaco è il socialista Grégoire. La sinistra vince nelle maggiori città francesi, ma cresce la destra. Le elezioni a Parigi hanno visto la vittoria di Grégoire, il vice-sindaco della Hidalgo, ed è una buona notizia, ma guardando (ancora) al merito dei temi dibattuti in campagna elettorale, vediamo che la discussione - special modo sui temi della #casa - non è lont - facebook.com facebook Il candidato socialista Emmanuel #Grégoire è il nuovo sindaco di #Parigi, dopo aver conquistato alle elezioni municipali di ieri il 50,2% dei voti: la vittoria più ampia della sinistra nella capitale francese dal 2001. x.com