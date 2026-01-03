Euro sì ma a che prezzo? Il passaggio della Bulgaria alla moneta unica tra élite malcontento e preoccupazioni

Dal 1 gennaio 2026, la Bulgaria diventa il 21° Paese ad adottare l’euro, segnando un passo importante nell’integrazione europea. Questa decisione solleva interrogativi sui benefici economici e sociali, tra opinioni favorevoli e timori di impatti negativi. Un’analisi attenta ai cambiamenti in atto permette di comprendere meglio le implicazioni di questa transizione, tra esigenze di mercato, opinioni pubbliche e sfide politiche.

A partire dal 1 gennaio 2026, la Bulgaria è il 21esimo Paese ad aver adottato l’euro come moneta nazionale. “ La decisione di adottare la moneta unica europea è una scelta strategica presa in un momento controverso “, ha affermato il presidente Rumen Radev nel suo discorso alla nazione. (ANSA FOTO) – Notizie.com Secondo Radev, l’introduzione dell’euro rappresenta l’ultima tappa dell’integrazione della Bulgaria nell’Ue. Un posto che il Paese merita grazie alla sua cultura millenaria e al suo contributo alla civiltà. 🔗 Leggi su Notizie.com

