Euro sì ma a che prezzo? Il passaggio della Bulgaria alla moneta unica tra élite malcontento e preoccupazioni

Dal 1 gennaio 2026, la Bulgaria diventa il 21° Paese ad adottare l’euro, segnando un passo importante nell’integrazione europea. Questa decisione solleva interrogativi sui benefici economici e sociali, tra opinioni favorevoli e timori di impatti negativi. Un’analisi attenta ai cambiamenti in atto permette di comprendere meglio le implicazioni di questa transizione, tra esigenze di mercato, opinioni pubbliche e sfide politiche.

A partire dal 1 gennaio 2026, la Bulgaria è il 21esimo Paese ad aver adottato l'euro come moneta nazionale. " La decisione di adottare la moneta unica europea è una scelta strategica presa in un momento controverso ", ha affermato il presidente Rumen Radev nel suo discorso alla nazione. Secondo Radev, l'introduzione dell'euro rappresenta l'ultima tappa dell'integrazione della Bulgaria nell'Ue. Un posto che il Paese merita grazie alla sua cultura millenaria e al suo contributo alla civiltà.

