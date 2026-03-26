Virtus il derby di Eurolega va a Milano | si salvano solo Niang e Diouf

Nella 34ª giornata di Eurolega, la Virtus Bologna ha perso il derby contro l’Olimpia Milano con il punteggio di 103-87. La partita si è disputata all’Allianz Cloud, e tra i giocatori della Virtus, Niang e Diouf sono riusciti a salvare la squadra con alcune buone prestazioni. La sconfitta si è verificata durante la regular season, senza ulteriori dettagli sui momenti salienti dell’incontro.

Bologna, 26 marzo 2026 – All'Allianz Cloud, nella 34esima giornata di regular season di Eurolega, la Virtus va ko contro l'Olimpia Milano nel derby (103-87). LeDay (19 punti) ed Ellis (18 punti) trascinano il quintetto di coach Poeta. Sul fronte Vu Nere - quarto ko consecutivo e 20esimo stagionale - si salvano Niang con 15 punti e Diouf con 14 ma per Bologna l'obiettivo post-season era già sfumato: focus sul campionato dove c'è da ripartire dopo la battuta d'arresto con Reggio Emilia per difendere il primato in vista dei playoff. Milano torna al successo dopo i ko con Fenerbahce e Monaco e sale a quota 34, rimanendo aritmeticamente ancora in corsa anche se ormai i bonus sono finiti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Virtus, il derby di Eurolega va a Milano: si salvano solo Niang e Diouf Articoli correlati Virtus, il derby di Eurolega va a Milano: si salva solo NiangBologna, 26 marzo 2026 – All'Allianz Cloud, nella 34esima giornata di regular season di Eurolega, la Virtus va ko contro l'Olimpia Milano nel derby... Leggi anche: LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: si alza la palla a due alla Virtus Arena per il derby tricolore europeo Una selezione di notizie su Virtus il derby di Eurolega va a Milano... Temi più discussi: Virtus Bologna senza energie, vince Reggio Emilia; La Virtus si spegne a Reggio Emila: la UNA Hotels domina il derby e vince 84-70; Nel derby d’Emilia la Virtus si inabissa. Reggio chiude 84-70; Virtus, domani il Derby d'Italia di Eurolega. Ivanovic: Vogliamo invertire il trend delle ultime due partite. Virtus, il derby di Eurolega va a Milano: si salva solo NiangFinisce 103-87. Ora focus sul campionato dove c'è da ripartire dopo la battuta d'arresto con Reggio Emilia Bologna, 26 marzo 2026 – All'Allianz Cloud, nella 34esima giornata di regular season di Eurol ... ilrestodelcarlino.it Virtus sconfitta al derby d'Italia in Eurolega contro MilanoMilano vince il derby d'Italia di Eurolega imponendosi sulla Virtus Bologna per 103-87. I biancorossi sono stati guidati dai 19 punti (5/7 da tre) con 8 rimbalzi (31 di valutazione) di LeDay, i 18 pun ... rainews.it «È STATA UNA MIA DECISIONE» Dusko Ivanovic commenta la sconfitta contro l'Olimpia Milano e la decisione di non fare rientrare Carmen Edwards nel secondo tempo. Così Dusko: https://www.pianetabasket.com/euroleague/virtus-bologna-ivanovic-edw facebook 3Q: EA7 Emporio Armani Milano-Virtus Bologna 79-66 Diouf 14, Alston Jr. 10, Niang 9 x.com