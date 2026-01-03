La Virtus Bologna ha ottenuto una vittoria nel derby di Eurolega, battendo Milano 97-85. Con questa affermazione, i bolognesi consolidano la loro posizione nel girone di andata, mentre la squadra milanese subisce la terza sconfitta consecutiva nella competizione continentale. Un risultato importante per entrambe le formazioni nel contesto delle prime fasi della stagione europea.

Bologna, 2 gennaio 2026 – Il derby italiano di Eurolega se lo aggiudica la Virtus Bologna che batte l’EA7 Milano per 97-85 e fa suo il terzo confronto stagionale contro le scarpette rosse che incassano il terzo stop di fila nella kermesse continentale giunta alla conclusione del girone di andata. Senza Edwards fermo ai box, per i bolognesi è il duo Alston-Morgan a trascinare al successo mentre nell schieramento opposto non bastano cinque giocatori in doppia cifra. Determinante il parziale casalingo nel secondo quarto che ha ribaltato l’inerzia mettendo quasi fuori gioco la compagine allenata da coach Peppe Poeta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, Coppe Europee: alla Virtus il derby di Eurolega contro Milano

Leggi anche: LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: si alza la palla a due alla Virtus Arena per il derby tricolore europeo

Leggi anche: LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: il derby italiano può dare un’impronta alla stagione

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Eurolega, stop natalizio per Olimpia Milano e Virtus Bologna; Olimpia Milano e Virtus Bologna in Eurolega: calendario, partite e risultati; Programmazione Basket : i prossimi eventi sulla nostra App; NBA Europe, Virtus Roma nel progetto con Ettore Messina alla guida? Le voci della Prealpina.

LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 97-85, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: le V-nere si aggiudicano il derby tricolore, Morgan e Alston Jr. protagonisti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:34 Termina qui la nostra diretta Live per questa sera. oasport.it