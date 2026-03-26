Violenza in comunità | cade l’accusa di tentato omicidio pena ridotta per un minore

Si è concluso con una riduzione della pena e una modifica dell’imputazione il processo d’appello nei confronti di un giovane coinvolto in un episodio di violenza avvenuto nel novembre 2024 all’interno di una comunità. La corte ha eliminato l’accusa di tentato omicidio e ha stabilito una pena più lieve per il minore coinvolto. La vicenda ha coinvolto diverse persone e si è svolta nel corso di una udienza durata diverse ore.

In appello riqualificato il reato in lesioni aggravate. Il giovane della Bat, ospite a suo tempo di una struttura salentina, avrebbe agito nella circostanza spinto anche da impulsi razzisti. I fatti avvennero nel 2024 Ieri, mercoledì 25 marzo 2026, la Sezione minorenni della Corte d’appello di Lecce ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado. Il collegio, presieduto da Roberto Carrelli Palombi, ha accolto le tesi della difesa, rappresentata dall’avvocato Davide Logoluso del Foro di Trani, trasformando l’originaria accusa di tentato omicidio in quella di lesioni aggravate. Nel corso della sentenza di primo grado, emessa il 10 novembre del 2025, al termine di un giudizio abbreviato il ragazzo era stato condannato a tre anni e mezzo mesi di reclusione. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Violenza in comunità: cade l’accusa di tentato omicidio, pena ridotta per un minore Articoli correlati Lara Comi, cade l’accusa di corruzione: pena ridottaLa Corte d’Appello di Milano ha ridimensionato la sentenza pronunciata in primo grado nel processo sull’inchiesta “Mensa dei Poveri”, riducendo la... Sparò all’amico “rivale”: cade l’accusa di tentato omicidio, condannato a quattro anniIl gup di Lecce riqualifica in lesioni aggravate: un 49enne di Squinzano rischiava undici anni. Tutto quello che riguarda Violenza in comunità cade l'accusa di... Argomenti discussi: Oslavia, incidente in bici: cade e si ferisce in modo serio. Le comunità in trincea: Dalla paura la violenza. Dobbiamo offrire futuroBeccaria sovraffollato, reinserimento a ostacoli e strutture costrette a chiudere Ragazzi che accumulano anche 15 reati in due mesi, sono vite da salvare. Sono più di 370 i ragazzi autori di reato ... ilgiorno.it Comunità ebraica, Fadlun: «Più antisemitismo anche a Roma dopo l’attacco all’Iran: difficile essere ebrei. E il 25 aprile non sfileremo»Il presidente Fadlun: «Il giorno della Liberazione cade di Shabbat. Anche in città persiste un pregiudizio antisemita, ma non rinunciamo alla nostra identità. Siamo abituati alla militarizzazione» ... roma.corriere.it