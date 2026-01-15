Lara Comi cade l’accusa di corruzione | pena ridotta

La Corte d’Appello di Milano ha dichiarato la riduzione della pena e l’archiviazione dell’accusa di corruzione nei confronti di Lara Comi, nel procedimento legato all’inchiesta “Mensa dei Poveri”. Questa decisione modifica quanto stabilito in primo grado, influendo sul quadro giudiziario relativo alla vicenda.

La Corte d’Appello di Milano ha ridimensionato la sentenza pronunciata in primo grado nel processo sull’inchiesta “ Mensa dei Poveri ”, riducendo la condanna inflitta a Lara Comi. L’ex europarlamentare di Forza Italia è stata assolta dalle accuse di corruzione e da uno degli episodi di truffa, vedendo la pena scendere da 4 anni e 2 mesi a 1 anno, con sospensione condizionale, e una multa di 500 euro. I giudici hanno riconosciuto l’attenuante del risarcimento, ritenuta equivalente all’aggravante contestata. La Corte ha inoltre pronunciato sentenza per altri 13 imputati, confermando l’assoluzione per Pietro Tatarella, ex vicecoordinatore lombardo di Forza Italia ed ex consigliere comunale di Milano, e scagionando l’ex parlamentare Diego Sozzani, che in primo grado era stato condannato a un anno e un mese. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Lara Comi, cade l’accusa di corruzione: pena ridotta Leggi anche: Lara Comi assolta in appello dall'accusa di corruzione, pena ridotta a un anno Leggi anche: Lara Comi assolta in appello dall’accusa di corruzione, la pena scende a un anno Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Mensa dei poveri, buone notizie per Lara Comi. Cadono le accuse, condanna ridotta a 1 anno e 500 euro di multa per l'ex eurodeputata - I giudici hanno riconosciuto le attenuanti equivalenti all’aggravante, tenendo conto del risarcimento del danno effettuato dall’imputata ... affaritaliani.it

