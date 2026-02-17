Sparò all’amico rivale | cade l’accusa di tentato omicidio condannato a quattro anni
Cosimo Palma, 49enne di Squinzano, ha sparato al suo amico durante una lite nel maggio 2024, causando inizialmente l’accusa di tentato omicidio. La vicenda si è svolta davanti alla gup del Tribunale di Lecce, dove oggi si è concluso il processo con rito abbreviato. La condanna a quattro anni di carcere rappresenta una svolta nel caso, che ha visto la riduzione delle accuse originarie. Un dettaglio importante riguarda il fatto che l’arma utilizzata non era stata trovata al momento dell’arresto.
Il gup di Lecce riqualifica in lesioni aggravate: un 49enne di Squinzano rischiava undici anni. Fu ferito un militare della Marina, 44enne, dopo una lite per questioni legate a una relazione extraconiugale È stato disposto il risarcimento dei danni in favore della parte civile, con una provvisionale immediatamente esecutiva di 10mila euro, oltre al pagamento delle spese legali per circa 2.500 euro. La giudice ha inoltre ordinato la confisca e la distruzione delle armi e munizioni sequestrate a Palma, mentre ha disposto la restituzione di altre armi legittimamente detenute da terzi. I fatti, avvenuti a Casalabate, risalgono al 16 maggio 2024.🔗 Leggi su Lecceprima.it
