Sparò all’amico rivale | cade l’accusa di tentato omicidio condannato a quattro anni

Cosimo Palma, 49enne di Squinzano, ha sparato al suo amico durante una lite nel maggio 2024, causando inizialmente l’accusa di tentato omicidio. La vicenda si è svolta davanti alla gup del Tribunale di Lecce, dove oggi si è concluso il processo con rito abbreviato. La condanna a quattro anni di carcere rappresenta una svolta nel caso, che ha visto la riduzione delle accuse originarie. Un dettaglio importante riguarda il fatto che l’arma utilizzata non era stata trovata al momento dell’arresto.