Violenza di genere | Europa unita per il cambiamento

In un incontro recente, rappresentanti europei si sono riuniti per rafforzare la lotta contro la violenza di genere. Tra i partecipanti ci sono stati una responsabile europea, una rappresentante istituzionale e un membro di un'organizzazione. La riunione si è concentrata sulla collaborazione tra istituzioni per affrontare questa problematica. Sono stati discussi passi concreti da intraprendere a livello europeo e nazionale.

L’europarlamentare calabrese Giusi Princi è stata protagonista a Bruxelles di una giornata ad alta intensità civile e istituzionale dedicata al contrasto della violenza di genere, accanto alla Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, a Gino Cecchettin e all’eurodeputata Alessandra Moretti. Un appuntamento che ha unito testimonianza, politica e responsabilità collettiva, con al centro il ruolo decisivo dell’educazione dei giovani. “Ho fortemente voluto che Gino Cecchettin salutasse la Presidente Metsola: è stato un incontro emozionante e di grande importanza”, ha dichiarato Princi, sottolineando come il dialogo con il padre di Giulia Cecchettin, uccisa dall’ex fidanzato nel 2023, rappresenti un tassello fondamentale per consolidare un impegno europeo condiviso. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Violenza di genere: Europa unita per il cambiamento "Violenza di genere: essere agenti del cambiamento - Incontro con Gino Cecchettin"In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Commissione Pari Opportunità del Dipartimento di... Leggi anche: In Piemonte 670.000 euro contro la violenza di genere. Chiarelli: “Lavoro elemento chiave per uscire dalla condizione di violenza” Presentazione libro PassaParola Con gli occhi di Anna di Aurora Nicosia Approfondimenti e contenuti su Violenza di Temi più discussi: Il sesso senza consenso sarà considerato stupro in tutta Europa?; Definire lo stupro in base al consenso in tutta Europa; Sapere la violenza; dal brasile un modello avanzato per la tutela delle donne vittime di violenza: porta (pd) al forum intervid - Aise.it. Ue: Violenza su donne realtà drammatica, solo il 6% denuncia il partnerBRUXELLES - Una realtà drammatica, segnata da una violenza sulle donne sempre più diffusa, digitale e trascurata dalle istituzioni che dovrebbero affrontarla e prevenirla. A dieci anni dal primo stu ... ansa.it Violenza sulle donne, nell'UE solo il 6% denuncia il partnerSecondo l'indagine, condotta sulla base di oltre 114'000 interviste tra settembre 2020 e marzo 2024, tra le cause principali, il rapporto cita vergogna, senso di colpa e mancanza di fiducia nelle forz ... cdt.ch Al Collegio Cattaneo una giornata di studio su hate speech e violenza di genere. - facebook.com facebook Parole d’odio, radice della violenza di genere: il 5 marzo all’Insubria una giornata promossa da Amico Fragile Odv-Ets x.com