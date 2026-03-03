Violenza di genere | Europa unita per il cambiamento

Da gbt-magazine.com 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un incontro recente, rappresentanti europei si sono riuniti per rafforzare la lotta contro la violenza di genere. Tra i partecipanti ci sono stati una responsabile europea, una rappresentante istituzionale e un membro di un'organizzazione. La riunione si è concentrata sulla collaborazione tra istituzioni per affrontare questa problematica. Sono stati discussi passi concreti da intraprendere a livello europeo e nazionale.

L’europarlamentare calabrese Giusi Princi è stata protagonista a Bruxelles di una giornata ad alta intensità civile e istituzionale dedicata al contrasto della violenza di genere, accanto alla Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, a Gino Cecchettin e all’eurodeputata Alessandra Moretti. Un appuntamento che ha unito testimonianza, politica e responsabilità collettiva, con al centro il ruolo decisivo dell’educazione dei giovani. “Ho fortemente voluto che Gino Cecchettin salutasse la Presidente Metsola: è stato un incontro emozionante e di grande importanza”, ha dichiarato Princi, sottolineando come il dialogo con il padre di Giulia Cecchettin, uccisa dall’ex fidanzato nel 2023, rappresenti un tassello fondamentale per consolidare un impegno europeo condiviso. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

violenza di genere europa unita per il cambiamento
© Gbt-magazine.com - Violenza di genere: Europa unita per il cambiamento

"Violenza di genere: essere agenti del cambiamento - Incontro con Gino Cecchettin"In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Commissione Pari Opportunità del Dipartimento di...

Leggi anche: In Piemonte 670.000 euro contro la violenza di genere. Chiarelli: “Lavoro elemento chiave per uscire dalla condizione di violenza”

Presentazione libro PassaParola Con gli occhi di Anna di Aurora Nicosia

Video Presentazione libro PassaParola Con gli occhi di Anna di Aurora Nicosia

Approfondimenti e contenuti su Violenza di

Temi più discussi: Il sesso senza consenso sarà considerato stupro in tutta Europa?; Definire lo stupro in base al consenso in tutta Europa; Sapere la violenza; dal brasile un modello avanzato per la tutela delle donne vittime di violenza: porta (pd) al forum intervid - Aise.it.

Ue: Violenza su donne realtà drammatica, solo il 6% denuncia il partnerBRUXELLES - Una realtà drammatica, segnata da una violenza sulle donne sempre più diffusa, digitale e trascurata dalle istituzioni che dovrebbero affrontarla e prevenirla. A dieci anni dal primo stu ... ansa.it

violenza di violenza di genere europaViolenza sulle donne, nell'UE solo il 6% denuncia il partnerSecondo l'indagine, condotta sulla base di oltre 114'000 interviste tra settembre 2020 e marzo 2024, tra le cause principali, il rapporto cita vergogna, senso di colpa e mancanza di fiducia nelle forz ... cdt.ch

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.