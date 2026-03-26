Violenza a scuola il 53% degli studenti non si sente più al sicuro | consenso ampio alle misure del Governo ma la prevenzione rimane la risposta prioritaria

Un episodio avvenuto a Bergamo, in cui una docente è stata accoltellata da uno studente, ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle scuole. Secondo una recente indagine, il 53% degli studenti non si sente più al sicuro negli ambienti scolastici. Il Governo ha ricevuto ampio consenso per le misure adottate, ma la prevenzione rimane la principale strategia proposta.

L'episodio di Bergamo, in cui una docente è stata accoltellata da un proprio alunno, ha riportato al centro del dibattito il tema della violenza scolastica. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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