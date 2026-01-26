Scuola centinaia di studenti al freddo come ogni anno ma la politica li ignora E il governo non vuole saperne | Colpa degli enti locali
Ogni inverno, in molte scuole italiane, studenti e insegnanti affrontano ambienti freddi e insalubri a causa di riscaldamenti malfunzionanti e strutture obsolete. Nonostante le criticità evidenti, il tema viene spesso ignorato dalla politica, che incolpa gli enti locali. Questa situazione evidenzia la necessità di interventi strutturali e di un impegno più concreto per garantire ambienti scolastici dignitosi e sicuri.
In Italia ad ogni inverno sempre più studenti sono costretti a fare i conti con riscaldamenti in panne, cattivo isolamento degli edifici, spifferi, infiltrazioni d’acqua, ma la politica non ne parla. Il tema “ freddo ” in aula non è nelle agende di chi sta al governo, in Parlamento o nei consigli regionali. Semmai resta un problema dei sindaci che insieme alle province sono i proprietari degli edifici: i primi delle strutture dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado; gli altri delle superiori. Sugli impianti termici, i vertici del ministero a ilfattoquotidiano.it rilasciano il laconico commento: “È un tema che dipende dagli enti locali”, non da viale Trastevere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
“A scuola piove dal soffitto. I termosifoni sono rotti e si fa lezione al freddo”: la protesta degli studenti dei licei di RomaDa rientro post-vacanze di Natale, alcuni licei di Roma affrontano difficoltà legate alle condizioni degli ambienti scolastici, con aule fredde e termosifoni rotti.
Leggi anche: Paolo Sorrentino agli studenti: “Vi auguro di essere bocciati un anno. Perché stare un anno in più a scuola è meglio che andare lì fuori”
Argomenti discussi: Le scuole non-violente cercano risposte per garantire la sicurezza degli studenti; La Spezia, Youssef accoltellato a scuola: raduno di studenti; La Spezia: centinaia di studenti in corteo per Aba, pene severe contro le armi; Omicidio Aba, protesta degli studenti davanti all'istituto Einaudi-Chiodo a La Spezia.
Arcore, la scuola ci sta: studenti in strada il 3 febbraio per la fiaccola olimpicaL'Istituto si muove a tempo record sull'invito del Comune: stop alle lezioni per due ore e centinaia di alunni a celebrare le Olimpiadi. Qualche disagio, ma quando ci ricapita? mbnews.it
Scuole superiori in Valdichiana. Boom di iscritti durante l’anno. Il 17% rientra con i trasferimentiSecondo i dati della Rete Scuole, 59 studenti in più entro fine dicembre grazie ai cambi. In crescita soprattutto gli indirizzi professionali. Rossi: Segnale di riorientamento delle famiglie. msn.com
LA SPEZIA, 18ENNE UCCISO A SCUOLA: MATTINATA DI MANIFESTAZIONI DEGLI STUDENTI E TENSIONE Centinaia di studenti di tutti gli istituti scolastici di La Spezia si sono ritrovati questa mattina davanti all’Einaudi-Chiodo in Via XX Settembre, dove ve - facebook.com facebook
Omicidio in classe, tensione davanti alla scuola. Grida e fumogeni, centinaia di studenti protestano: "Giustizia per Aba" x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.