Scuola centinaia di studenti al freddo come ogni anno ma la politica li ignora E il governo non vuole saperne | Colpa degli enti locali

Ogni inverno, in molte scuole italiane, studenti e insegnanti affrontano ambienti freddi e insalubri a causa di riscaldamenti malfunzionanti e strutture obsolete. Nonostante le criticità evidenti, il tema viene spesso ignorato dalla politica, che incolpa gli enti locali. Questa situazione evidenzia la necessità di interventi strutturali e di un impegno più concreto per garantire ambienti scolastici dignitosi e sicuri.

