A Varese, nella zona intorno alla stazione ferroviaria, si è verificato un episodio di violenza che ha coinvolto un ragazzo di 21 anni, il quale rischia di perdere un occhio a causa di un pestaggio. La vicenda ha sollevato nuovamente il problema della sicurezza in quell’area, che resta sotto stretta osservazione delle forze dell’ordine per contrastare episodi di violenza e garantire la tutela dei cittadini.

Varese, 26 marzo 2026 – A Varese il tema della sicurezza, soprattutto nell’area delle stazioni ferroviarie, resta più che mai centrale: una zona costantemente sotto osservazione, dove la presenza delle forze dell’ordine si conferma decisiva per prevenire il peggio. La prova è arrivata martedì sera, quando le pattuglie della Volante – già impegnate in un intervento – sono dovute intervenire d’urgenza per fermare un violento pestaggio. Un episodio che riaccende i riflettori su una situazione delicata e che ha lasciato sul campo un bilancio pesante: due ventenni denunciate per rapina impropria e ricettazione, un 31enne denunciato per lesioni aggravate e un 21enne tunisino ricoverato in gravi condizioni, con il rischio di perdere un occhio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Violento pestaggio in zona stazione a Varese: ragazzo di 21 anni rischia di perdere un occhio

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