Ragazzo di 16 anni accoltellato al volto in piazza a Grosseto | rischia di perdere un occhio

Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato al volto in piazza a Grosseto. Trasportato d’urgenza all’ospedale Misericordia, è stato sottoposto a intervento chirurgico ed è attualmente ricoverato. La dinamica dell’incidente è oggetto di indagine, e si valuta il rischio di perdita dell’occhio. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale.

L'adolescente è stato portato in codice di massima urgenza all'ospedale Misericordia dove è stato operato ed è ora ricoverato. Si ipotizza lite tra gruppi di giovani, indaga la polizia.

