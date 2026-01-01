Scoppia un petardo | ragazzo di 12 anni perde una mano l' amico rischia di rimanere senza un occhio

Due ragazzi di 12 anni sono stati ricoverati in ospedale a Milano dopo un incidente con un petardo esploso nella mattinata del 1° gennaio 2026. Uno ha perso una mano, mentre l'altro rischia di perdere un occhio. L’incidente evidenzia i rischi legati all’uso di fuochi d’artificio durante le festività e la necessità di maggiore attenzione e prevenzione.

Due ragazzi di 12 anni sono ricoverati all'ospedale Niguarda e al San Raffaele di Milano. I due amici sono rimasti feriti dopo l'esplosione di un petardo acceso nella tarda mattinata del 1° gennaio 2026.La dinamicaL'incidente è avvenuto in via Alfonso Gatto, vicino alla stazione di Milano. 🔗 Leggi su Today.it

