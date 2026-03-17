Martedì 17 marzo, il meteo a Napoli prevede un inizio con abbondanti piogge al mattino, seguite da nubi sparse nel pomeriggio e, infine, pioggia alternata a schiarite in serata. Le condizioni atmosferiche cambiano nel corso della giornata, con un progressivo assottigliamento delle precipitazioni e un aumento delle schiarite in serata. Le temperature si mantengono invariate rispetto ai giorni precedenti.

Meteo Napoli martedì 17 marzo: pioggia abbondante al mattino, nubi sparse nel pomeriggio, pioggia e schiarite in serata. Temperature tra 11°C e 16°C. Previsioni anche per mercoledì 18. Meteo Napoli Secondo le previsioni del sito ilmeteo.it, martedì 17 marzo si presenta come una giornata instabile a Napoli, con pioggia e schiarite che si alterneranno nel corso delle ore. Le temperature si manterranno su valori tipicamente primaverili, con una minima di 11°C e una massima di 16°C. Il mattino sarà il momento più critico della giornata, con pioggia anche abbondante che interesserà la città. Nel pomeriggio la situazione migliorerà parzialmente con nubi sparse, mentre in serata tornerà la pioggia intermittente alternata a schiarite. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Meteo Napoli, colpo di coda dell’inverno tra pioggia e schiarite: le previsioni

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