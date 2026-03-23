Colpo di coda dell' inverno con rischio gelate e neve a quote collinari

Intensa perturbazione fredda dal Nord Europa in arrivo da mercoledì sera e nei giorni successivi, sarà responsabile di una fase di freddo tardivo Nei prossimi giorni prevista una fase di freddo tardivo con rischio gelate e neve a quote collinari se non a tratti persino fin verso la pianura. A dirlo sono le previsioni elaborate da 3bmeteo.com. «Colpo di coda invernale da giovedì; torna il freddo con rovesci, forte vento e neve a quote molto basse», dice Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com. «Dopo una breve tregua anticiclonica martedì, il tempo tornerà a peggiorare a partire dal Nord mercoledì sera, quando la parte avanzata di una intensa perturbazione fredda alimentata da aria artica porterà i primi rovesci e temporali sparsi», afferma il meteorologo di 3bmeteo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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