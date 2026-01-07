Stand up comedy show | Buginu di Luca Tramatzu

Stand up comedy show: BUGINU di e con Luca Tramatzu? LO SHOW: Su buginu, in alcuni paesi della Sardegna, è uno dei termini con cui ci si riferisce al diavolo, in altri indica il boia. Un errore storico attribuisce l'origine del nome a Giovanni Battista Lorenzo Bogino (ministro per gli Affari di.

