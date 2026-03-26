Villaricca violenta esplosione in un negozio di via Campana | tre feriti

A Villaricca, in via Consolare Campana, si è verificata un’esplosione all’interno di un negozio di abbigliamento in fase di ristrutturazione per diventare una pizzeria. L’incidente ha causato il ferimento di tre persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che stanno accertando le cause dell’esplosione. Nessun dettaglio sulle condizioni dei feriti.

Esplosione a Villaricca in un’attività commerciale in via consolare Campana. All’interno erano in corso lavori di ristrutturazione per trasformare un negozio di abbigliamento in pizzeria. Nell’esplosione sono rimasti feriti il proprietario e due operai. I tre sono stati soccorsi e trasportati in ospedale ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Dai primi accertamenti pare che sia esplosa una bombola presente nei locali commerciali. Carabinieri sul posto per avviare indagini ed effettuare i rilievi. Presenti detriti e macerie. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Villaricca, violenta esplosione in un negozio di via Campana: tre feriti Articoli correlati Leggi anche: Esplosione in un negozio in ristrutturazione a Villaricca: feriti il proprietario e due operai Violenta rissa nel centro del paese: tre feriti, due in condizioni graviTre persone ferite, due delle quali con arma da taglio, al termine di una violenta aggressione avvenuta nella serata di venerdì 6 nel centro di... Una raccolta di contenuti su Villaricca violenta esplosione in un... Esplosione a Villaricca: negozio distrutto durante i lavori, tre feritiIn pochi secondi un locale in ristrutturazione si è trasformato in un cumulo di macerie, seminando paura a Villaricca. ilgiornalelocale.it Villaricca, esplosione in un locale in ristrutturazione: 3 feritiVillaricca – Attimi di puro terrore a Villaricca, dove poco fa un violento boato ha squarciato la routine di via Consolare Campana. Un'improvvisa esplosione ... cronachedellacampania.it